Потеря памяти

Потеря памяти



Потеря памяти, иначе - амнезия – это утрата воспоминаний. Потеря памяти бывает частичной или полной. При частичной стираются не все воспоминания, в памяти сохраняются отдельные обрывки событий, смутные образы. Полная амнезия – полная потеря всех воспоминаний.



Потеря такой важной функции - настоящая трагедия для человека, ведущая к разрушению личности, ухудшению качества жизни. В большинстве случаев - это дегенеративный процесс, который наступает в жизни после 70 лет у 15% пожилых людей. Многие, наверное, сталкивались с ситуацией, когда родные люди - бабушки, дедушки увлеченно рассказывают о своем детстве, но с трудом могут вспомнить, то, что было совсем недавно. Возрастная забывчивость связана с разрушающими процессами, которые происходят непосредственно в мозговой ткани.



Однако, амнезия может быть признаком серьезного заболевания. Поэтому, отнестись к ней стоит с особой серьезностью.



Какие заболевания скрываются за таким симптомом как потеря памяти?



1. Болезнь Альцгеймера. Наиболее часто болезнь начинается с потери кратковременной памяти - это первый и наиболее тревожный признак. Человеку становиться сложно запомнить заученный текст, в связи с этим он вынужден вести письменные напоминания. На снимке МРТ хорошо видны изменения в структуре головного мозга, характерные для болезни Альцгеймера. В то же время определить болезнь на ранних стадиях с помощью лишь метода МРТ достаточно сложно. Для уточнения диагноза необходимо также пройти электрокардиографию, электроэнцефалографию, исследование функции щитовидной железы и др.

2. ВИЧ. Проблемы с памятью, а в более широком смысле, проблемы с психикой (от невротических реакций до деменции и органических поражений головного мозга) очень часто встречаются, как неотъемлемые признаки и симптомы ВИЧ.

3. Гиперпаратериоз - заболевание, вызываемое избыточной секрецией гормона паращитовидными железами и характеризующееся изменениями в костях и почках. В некоторых случаях одним из симптомов заболевания может быть незначительная потеря памяти.

4. Депрессия. Серьезное психоэмоциональное потрясение может стать причиной тяжелой формы амнезии. Здесь необходимо участие психотерапевта и лечение антидепрессантами.

5. Наркомания. Как правило, после проведения соответствующей терапии больные приобретают возможность «вспомнить все». Обычно им не назначают дополнительное обследование головного мозга при отсутствии на то серьезных показаний.

6. Опухоль головного мозга. Потеря памяти при данном недуге сопровождается постоянными головными болями.

7. Сотрясение головного мозга. При сотрясении или повреждении мозгового вещества может возникнуть кратковременная или долговременная потеря памяти. Со временем, если нет тяжелых последствий, вся необходимая для жизни информация возвращается. Правда, иногда она воспроизводится частично, по мере выздоровления человека. И если долгое время пациент не в силах ничего о себе вспомнить, ему, дополнительно к осуществляемым диагностическим процедурам, назначают проведение МРТ. Томография позволяет выявить воспалительные очаги в мозге, отвечающие за хранение и воспроизведение информации

8. Энцефалит и менингит. Воспаление головного мозга фиксируется на магнитно-резонансном томографе как поражение белого или серого вещества, диффузное изменение нервных окончаний или проводящих путей. Наличие одного из перечисленных изменений может стать источником частичной или же полной амнезии

9. Эпилепсия. Больной забывает только ту информацию, которая поступила недавно. После приступа память частично возвращается, а при хорошем лечении – почти полностью восстанавливается.

10. Болезни сердечно-сосудистой системы и систем кровоснабжения. При инфарктах, инсультах мозга чаще всего наблюдаются амнезии. На МРТ головного мозга обнаруживаются: некроз (омертвление) мозговой ткани; очаги кровоизлияния; кардиогенная эмболия или другие сосудистые повреждения.



Поэтому, если вы заметили у себя, или своих близких данный симптом, пройдите обследование у психотерапевта и невролога, в некоторых случаях может понадобиться консультация нарколога, врача-инфекциониста и нейрохирурга.

Диагностические методы включают в себя:

анализ крови;

биохимические и токсикологические анализы;

тестирование на определение функций памяти;

электроэнцефалография;

МРТ и КТ.

Эти диагностические методики в комплексе позволяют стопроцентно определить причины амнезии, ее вид и назначить правильное терапевтическое (лекарственное) или хирургическое лечение.

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